Demandan a jueza que denunció residente legal en día su boda 

HARRISBURG, ESTADOS UNIDOS.- Un residente permanente de Estados Unidos demandó el jueves a una jueza de Pensilvania que en vez de casarlo lo denunció a las autoridades de inmigración en el día de su boda porque pensó que vivía en el país de manera ilegal.



El guatemalteco Alexander Parker demandó en corte federal a la jueza Elizabeth S. Beckley, con sede en Camp Hill, dos entidades de la corte y a un funcionario de corte no identificado que Parker dice que le dijo que no podía salir de la corte.



La querella dice que Parker fue detenido injustamente, las autoridades violaron sus derechos constitucionales y pide una compensación por daños y perjuicios.



Parker y su prometida fueron a que la jueza los casara en mayo del 2017, pero ésta sospechó que vivía en el país sin autorización y llamó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

El inmigrante había presentado un carné válido emitido por el consulado guatemalteco, pero la jueza le dijo que ese documento no era suficiente, dice la querella.

Parker, quien ahora tiene 22 años, dijo que horas después de quedar detenido llegaron investigadores federales y confirmaron que es un residente permanente y legal de Estados Unidos.



El centroamericano dijo que "se sintió menospreciado y que le había faltado el respeto y se sintió ofendido y perturbado de que Beckley pensara que él podía ser deportado por ser latino, por tener la piel oscura y haber nacido en Guatemala".



La jueza dijo a la pareja que "sentía que el señor Parker había sido detenido, pero inmediatamente insistió que sus sospechas de que el señor Parker no vivía en Estados Unidos de manera legal eran justificadas", de acuerdo con la querella.



Beckley luego casó a la pareja.

La jueza no contestó a un mensaje que se le envió en busca de comentarios.