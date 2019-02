Incendio en hotel de Nueva Delhi deja 17 muertos

NUEVA DELHI, INDIA. -Un incendio arrasó un hotel barato del centro de Nueva Delhi el martes y dejó 17 muertos y al menos cuatro heridos más, incluyendo una mujer de Myanmar que saltó desde una de las plantas superiores escapando de las llamas, dijeron las autoridades indias.



Entre los sobrevivientes estaba Sivanand Chand, un huésped de 43 años que se despertó sobresaltado a las 04:00 de la madrugada con problemas para respirar.



"Cuando salí de mi habitación, pude escuchar ‘¡ayuda, ayuda!’ desde las habitaciones contiguas”, dijo Chand. El pasillo estaba completamente oscuro y lleno de humo, por lo que regresó a su habitación y abrió una ventaja. Vio como las llamas se elevaban muy rápido.



"En 15 minutos, toda la habituación estaba negra", agregó.



Un vídeo grabado por un trabajador de un hotel cercano mostró como las llamas consumían la parte superior del inmueble donde, según las autoridades, había una cocina improvisada no autorizada construida con láminas de fibra de vidrio.



Según Chand, la operación de rescate se demoró porque los primeros camiones de bomberos que llegaron tenían escaleras manuales que no eran lo suficientemente altas como para llegar a la planta en la que él estaba alojado.



Él y algunos huéspedes más fueron evacuados a través de su ventana con un elevador hidráulico.



La mayor parte de los fallecidos en el hotel Arpit Palace de Karol Bagh, una zona de la capital india llena de tiendas y hoteles económicos populares entre los turistas, murieron por asfixia, explicó Satyendar Kumar Jain, responsable de Sanidad y Desarrollo Urbano del gobierno de Delhi, en una visita a la zona una vez se extinguió el fuego.



El constructor del hotel tenía un permiso del departamento de bomberos para levantar cuatro plantas, la altura estándar en el centro de la ciudad. Pero el inmueble parecía tener seis pisos, incluyendo un sótano y la cocina del tejado, dijo Jain.



"El descuido por parte de las autoridades es evidente. Vamos a investigar y los malhechores serán castigados”, agregó.



Unos 100 bomberos y 25 camiones participaron en las labores de extinción de las llamas, que afectaron a todo el edificio salvo a la planta baja, indicó Vijay Paul, responsable de los bomberos.



Alrededor de tres docenas de personas fueron rescatadas, señaló Paul.



No estuvo claro de inmediato cuántos huéspedes y personal había en el hotel, que tenía 43 habitaciones, según su cibersitio.



Los rescatistas tuvieron que utilizar las ventanas para llegar a los atrapados porque los paneles de madera en pasillos y escaleras alimentaron las llamas, según Atul Garg, otro oficial de bomberos.



En un vídeo que compartió con The Associated Press podía verse a bomberos cargando con victimas desplomadas sobre sus hombros por una escalera sin luz y carbonizada.



Las autoridades siguen investigando qué provocó el fuego, dijo el subcomisario de la policía, Mandeep Singh Randhawa.



Entre los heridos había una mujer birmana con lesiones en la columna vertebral tras saltar desde una planta superior, dijo el subjefe de los bomberos, Sunil Choudhary. Estaba siendo atendida en un hospital local, agregó, sin proporcionar más datos.



Los otros heridos fueron trasladados también a hospitales y se desconocía su pronóstico.





En horas de la noche se suscitó el siniestro.