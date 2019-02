Unos 547 policías renunciaron durante el 2018 en El Salvador

SAN SALVADOR, EL SALVADOR. -El miedo a ser asesinados a manos de las pandillas que imperan en El Salvador hizo que 547 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) renunciaran durante el 2018, así lo indica el reporte de la Oficina de Información y Respuesta (OIR).

"Sé que cuando uno viste de azul hay un riesgo de morir, siempre tuve claro que eso es parte del trabajo de ser policía; pero lo que no admito es que las autoridades no hayan hecho nada para detener esos ataques que sufrieron los compañeros. Ni lo hicieron ni lo harán nunca", cuenta a La Prensa Gráfica uno de los agentes que renunció.



Se trata de la cifra más alta de renuncias en los últimos seis años. La mayoría de los que decidieron irse eran agentes (501), cabos (20), sargentos (13), subinspectores (10) y tres inspectores.



"Es por miedo a que a uno lo maten, sobre todo por la espalda. Porque te pueden pegar donde sea y como sea", continuó comentando el expolicía, quien pidió no se mencionara su nombre.



Solo en el 2018, 32 policías fueron asesinados. El caso que más impactó fue el registrado en julio de 2017, la muerte del agente Víctor Alcides Díaz Nolasco, quien fue hallado desmembrado en el km 21 de la autopista Este del país.