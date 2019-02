Incendio en complejo de equipo brasileño causa 10 muertos

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.-Un incendio destruyó el viernes el complejo de entrenamiento de uno de los clubes de fútbol más grandes de Brasil, matando a 10 personas y dejando a tres adolescentes heridos, informaron los bomberos. No se ha divulgado la causa del siniestro.



Como muchos equipos de Brasil, el Flamengo tiene sus divisiones juveniles para atraer a jóvenes promesas del deporte. Muchos de los jugadores se hospedan en las instalaciones en la temporada de entrenamiento. "Flamengo está de luto", dijo el equipo en su cuenta de Twitter.



Joao Pedro da Cruz, un jugador de 16 años de las divisiones juveniles, dijo al portal G1 que decidió no pasar la noche del jueves en las instalaciones porque no tenía entrenamiento el viernes y optó por dormir en casa de un amigo.



"La mayoría (del equipo) se quedó, mis amigos se quedaron", dijo. "Hoy al despertar escuché esta noticia terrible".



Los bomberos fueron convocados poco después de las 5 de la mañana al centro deportivo Ninho de Urubu del club Flamengo, en el oeste de Río de Janeiro, dijo a The Associated Press un funcionario de bomberos.



No se divulgaron las edades ni las identidades de los fallecidos, pero los tres heridos tenían 14, 15 y 16 años, dijo la fuente. Fueron llevados a hospitales locales y por ahora se desconoce su estado, dijo el funcionario que habló bajo la condición reglamentaria de anonimato.



La prensa local dijo que el fuego comenzó en una habitación donde duermen los miembros del equipo juvenil. El funcionario no pudo confirmar ese dato.



La directiva del Flamengo no pudo ser contactada de momento para obtener más información.



El canal Globo TV transmitió imágenes aéreas de los bomberos recorriendo una zona incendiada de la que brotaba humo.



Fuera de las instalaciones, un periodista de The Associated Press vio dos ambulancias y un camión de bomberos entrar al lugar. Las instalaciones estaban cerradas y ningún funcionario del club salió a hablar con la prensa.



Familiares, amigos y vecinos se congregaban alrededor de la entrada con la esperanza de recibir información.



Jefferson Rodrigues, quien regenta un hospedaje cerca del club, dijo que habló con un jugador de 15 años de quien se ha hecho amigo.



"Estoy muy feliz. Acabo de hablar con Caix Suárez y está vivo", dijo Rodrigues. El joven le dijo que salió corriendo al ver las llamas. "Perdió el teléfono y todas sus cosas, pero lo importante es que está vivo".



El sueño de muchos jóvenes en el país ganador de cinco Copas del Mundo es convertirse en futbolistas profesionales. Las divisiones juveniles identifican a los talentosos a temprana edad y los ayudan a desarrollarse en la adolescencia. Los mejores llegan a las divisiones profesionales.



Al difundirse la noticia del incendio, equipos y jugadores expresaron sus condolencias en Twitter.



"Estamos extremadamente tristes y conmovidos por la noticia del incendio", tuiteó Chapeco, un equipo del sur de Brasil que perdió 22 jugadores en un accidente de avión en 2016.