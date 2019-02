Trump dice que se reunirá con Kim Jong Un a fines de febrero en Vietnam

El mandatario aseguró que, si no le hubieran elegido presidente, Estados Unidos estaría ahora 'en una gran guerra con Corea del Norte'. Foto AFP

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se reunirá con el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, los días 27 y 28 de febrero en Vietnam para proseguir las negociaciones sobre el desarme nuclear de Corea del Norte.



"En el marco de nuestra diplomacia audaz, continuamos nuestro esfuerzo histórico por la paz en la península coreana", declaró en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, oficializando la fecha y el lugar del segundo encuentro con Kim, tras la cumbre histórica que mantuvieron los dos líderes en junio en Singapur.



Trump celebró los avances conseguidos, según él, desde el acercamiento emprendido con el régimen de Pyongyang el año pasado. El mandatario aseguró que, si no le hubieran elegido presidente, Estados Unidos estaría ahora "en una gran guerra con Corea del Norte".



"Nuestros rehenes regresaron a casa, los ensayos nucleares cesaron y no hubo lanzamientos de misiles desde hace 15 meses", dijo Trump.



"Queda mucho trabajo por hacer, pero mi relación con Kim Jong Un es buena", añadió.



Durante su encuentro en Singapur, Kim Jong Un se mostró dispuesto a trabajar hacia "la desnuclearización de la península coreana"; pero las negociaciones no avanzaron desde entonces.



Washington quiere obtener un "inventario exhaustivo" del arsenal norcoreano y una "hoja de ruta" con vistas a su desarme nuclear.



A cambio, Estados Unidos está dispuesto a firmar el fin de la guerra, restablecer relaciones diplomáticas y permitir el desarrollo económico de Corea del Norte, un país estrangulado por las sanciones económicas.



La semana pasada, los servicios de inteligencia estadounidenses consideraron "poco probable" que Pyongyang abandonase "todas sus armas nucleares y sus capacidades de producción".



Y este martes, expertos de la ONU indicaron que los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte siguen intactos y que Pyongyang utiliza aeropuertos y otras instalaciones para proteger su armamento ante posibles bombardeos enemigos.

