Dos muertos, cinco heridos en tiroteo en bar en Chicago

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Dos personas murieron y cinco resultaron heridas al ser baleadas desde un automóvil en marcha frente a un bar en el sector sur de Chicago, informaron autoridades.



El suceso ocurrió a eso de las 2:00 de la madrugada del domingo cuando estalló una trifulca en el bar Reynold's Lounge y la gente salió corriendo del local, informó The Chicago Sun-Times .



Los atacantes vinieron en un vehículo marca Ford plateado, dijo la policía. El vehículo se dio a la fuga y no hay sospechosos. No queda claro si las víctimas eran las personas involucradas en la pelea.



Cuatro hombres y tres mujeres fueron baleados. Dos de los hombres, de 36 y 39 años de edad, murieron tras ser llevados al Centro Médico de la Universidad de Chicago. Otro hombre está en condición crítica.



Tres de los otros cuatro heridos están hospitalizados, en condición buena. Una mujer fue solo rozada por la bala y rechazó tratamiento.