Sismo de 6.6 grados sacude Guatemala, México y El Salvador

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un fuerte sismo se produjo en el sur de México y se sintió a cientos de kilómetros, tanto en la capital mexicana como en Guatemala y El Salvador, sin que hasta el momento se haya informado de daños en ninguno de los países.



Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo una magnitud preliminar de 6.6 grados y centró a 67 kilómetros de profundidad a unos 20 kilómetros de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, en el estado sureño de Chiapas.



Arturo Barrientos, de Protección Civil de Chiapas, indicó que no había reporte de daños graves en el estado aunque las autoridades estaban todavía en una etapa de monitoreo de la situación. Solo mencionó un caso de grietas en la barda de una escuela primera de la capital Tuxtla Gutiérrez sin que haya conllevado daños mayores ya que los niños fueron evacuados.



“Se sintió bastante feo pero todo normal, la gente fuimos saliendo a la calle y ya”, comentó vía mensajes de texto Enrique Vidal, abogado que vive en Tapachula. “Quienes tienen hijos en la escuela fueron a buscarles, pues hay edificios que han quedado dañados desde el 2017”.



Chiapas y el vecino estado de Oaxaca fueron muy afectados por los terremotos de 2017. El del 7 de septiembre, un sismo de magnitud 8.1 mató a casi un centenar de personas en esa región y destruyó miles de edificios. El del 19 de ese mismo mes dejó más de 400 fallecidos, incluyendo al menos 228 en Ciudad de México, y agravó la destrucción en el sur del país.



“Afortunadamente no hay pérdidas de vidas humanas ni lesiones de personas que merecen hospitalización”, dijo el director de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García, en declaraciones a Foro TV. “Únicamente crisis nerviosas”.



En Ciudad de México, a más de mil kilómetros del epicentro, el temblor se sintió sobre todo en edificios altos y en algunas zonas donde todavía quedan construcciones dañadas del terremoto del 19 de septiembre envueltas en mallas protectoras para evitar que se desprenda cualquier tipo de material. La gente salió asustada a la calle pero no se reportaron daños.



En Guatemala, la Cruz Roja informó de algunos deslaves en ciertas carreteras y de daños menores en la ciudad de Quetzaltenango, en el norte del país.



En El Salvador se sintió en la capital y en la zona occidental del estado pero también sin reporte de víctimas hasta el momento.



En Ciudad de México no sonó la alarma sísmica y en Tapachula, según explicó Vidal, saltó cuando la tierra ya había comenzado a temblar.