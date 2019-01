Buscan a un minero desaparecido en Polonia

VARSOVIA.- Rescatistas buscaban a un minero desaparecido tras un temblor ocurrido en una mina de cobre en Rudna (oeste de Polonia), anunció este martes en la red Twitter el grupo propietario, KGHM.



"Una operación de rescate está en curso para localizar al último minero desaparecido en Rudna. Dos personas están en el hospital", añadió la empresa en Twitter.



La portavoz de KGHM Lidia Marcinkowska-Bartkowiak agregó a la prensa que los dos hospitalizados "al parecer tienen fracturas en sus piernas"



"Once personas se encuentran en revisión médica. Nadie está herido de gravedad", agregó, según la agencia polaca de noticias PAP.



Según el estadounidese Geological Survey, se registró un temblor de magnitud 4.1 cerca de Grebocice (suroeste).



Al inicio se habían dado por desaparecidos 14 mineros.



El fuerte movimiento se registró a las 14H00 locales (13H00 GMT).



Once grupos de rescatistas, el equivalente de medio centenar de personas, buscaron y rescataron a los otros mineros.



En total, 32 personas se encontraban en la zona afectada por el temblor, que se produjo a una profundidad de 770 metros. Se estimó su fuerza en siete grados en la escala utilizada por la industria minera, que llega a 10.



La mina Rudna, situada al norte de Polkowice en Baja Silesia, es la mina de cobre más grande de Europa y una de las mayores del mundo. Tiene once pozos, el más profundo llega a 1.244 metros.



El 29 de noviembre de 2016, un temblor provocó la muerte de ocho mineros.