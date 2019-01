Demócratas presentan propuesta sin dinero para muro de Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el miércoles un plan de seguridad fronteriza que no destinaría un solo centavo para el muro de Donald Trump, haciendo caso omiso -por ahora- a la advertencia del presidente de que “están perdiendo el tiempo” si no dan dinero para el muro.



La oferta de los demócratas es un punto de partida en las conversaciones entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre el financiamiento para la seguridad fronteriza que comenzaron en una sala en el sótano del Capitolio.

Un renombrado demócrata reconoció que “todo está sobre la mesa”, incluso las barreras exigidas por Trump. Los legisladores de ambas partes mostraron señales de flexibilidad, ansiosos por demostrar que pueden resolver el punto muerto con Trump que provocó el cierre parcial del gobierno que duró 35 días.



Las conversaciones se llevan a cabo bajo la amenaza de otro cierre a mediados de febrero, un resultado que los aliados republicanos de Trump en el Senado están particularmente ansiosos por evitar. Sin embargo, aunque la retórica de Trump se ha suavizado, ha demostrado ser una fuerza impredecible en el debate por el cierre y con frecuencia regresa a su exigencia inicial del muro. Los legisladores que negocian la propuesta de ley están muy conscientes de que en cualquier momento puede actuar para anular un acuerdo, llevándolos de vuelta a la crisis.



Pese a eso, la petición de Trump para los 5,700 millones de dólares para construir 376 kilómetros (234 millas) de barreras a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México enfrenta un panorama adverso.

Incluso los aliados del Partido Republicano de Trump reconocen que sólo podría obtener una fracción de ello. El plan demócrata incluye más dinero para agentes aduanales, escáneres, aviones y navíos para patrullar la frontera, y para ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes.



“Una vez más los demócratas apoyan una gran seguridad fronteriza como un componente esencial de la seguridad nacional. Sin embargo, la seguridad fronteriza es más que barreras físicas, y la seguridad nacional es más que la seguridad fronteriza”, dijo la representante Lucille Roybal-Allard, demócrata de California.



Los aliados republicanos del presidente dicen que tendrá que haber algo de dinero para cumplir con las exigencias de Trump, pero también especulan en privado que la Casa Blanca está ansiosa por lograr un acuerdo y clamar victoria, incluso si solo gana una fracción de la petición de Trump.



“Los componentes de la seguridad fronteriza son la gente, la tecnología y una barrera. Y todos han votado por los tres”, dijo el senador John Hoeven, republicano de Dakota del Norte. “Para lograr un acuerdo, tenemos que incluir a los tres”.



Pero al retomarse las conversaciones sobre el presupuesto de seguridad nacional, Trump y los republicanos se encuentran en una posición debilitada solo 17 días antes de que el gobierno otra vez se quede sin dinero si no se llega a un acuerdo. Los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre y se impusieron a Trump en la batalla del cierre.



“Una seguridad fronteriza inteligente no depende en exceso en barreras físicas”, dijo al iniciar la sesión la presidenta de la Comisión de Asignaciones de la cámara baja Nita Lowey, demócrata de Nueva York. Agregó que el gobierno de Trump no ha logrado demostrar que las barreras físicas son rentables comparadas con más tecnología y más personal.



El senador Richard Shelby, republicano de Alabama que preside la Comisión de Asignaciones del Senado, dijo que aunque los republicanos están a favor de más tecnología para la seguridad fronteriza, “la tecnología inteligente por sí sola realmente no impide a nadie cruzar ilegalmente a Estados Unidos”.