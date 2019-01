Lula da Silva no asistirá al velorio de su hermano mayor

Un juez del tribunal supremo emitió un fallo para permitirle a Lula reunirse con sus familiares en una base militar este miércoles, pero éste dijo que optó por no ir. Foto AP

RÌO DE JANEIRO, BRASIL. -El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva decidió no asistir al velorio de su hermano mayor, después de que recibió permiso para salir temporariamente de la cárcel, pero no para ir al entierro.



Lula purga una condena de 12 años de prisión en Curitiba, en el sur, por lavado de dinero y corrupción. La jueza Carolina Lebbos denegó el martes su pedido de asistir al entierro.



Posteriormente, el juez del tribunal supremo Jose Antonio Dias Toffoli emitió un fallo para permitirle a Lula reunirse con sus familiares en una base militar el miércoles, pero éste dijo que optó por no ir.



Genival Inacio da Silva murió de cáncer el martes y fue enterrado el miércoles en Sao Paulo. Tenía 79 años.