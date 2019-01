Donald Trump conmemora día de Martin Luther King Jr. con visita a monumento  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -El presidente Donald Trump hizo el lunes una breve visita al monumento de Martin Luther King Jr. en Washington el día en que se conmemora al líder de los derechos civiles.



Trump estuvo acompañado por el vicepresidente Mike Pence en un frío y ventoso día. Ambos colocaron una ofrenda floral al pie del monumento y posteriormente guardaron un minuto de silencio.



El mandatario dijo a la prensa al salir del lugar que era un “gran día” y un “hermoso día”, pero no respondió a preguntas sobre el cierre parcial del gobierno, que entró a su 31er día.



La visita duró menos de dos minutos.



Horas antes, Trump fue criticado por el reverendo Al Sharpton, quien dijo que era “un insulto a los estadounidenses” que la Casa Blanca no conmemorara el Día de Martin Luther King Jr. con un evento en su honor.



La visita al monumento del presidente no había sido enlistada en su agenda pública y los reporteros que viajaban con él no habían sido informados del destino de Trump hasta que llegaron.



Previo a la visita, Trump tuiteó: “Hoy celebramos al doctor Martin Luther King Jr. por defender la verdad indiscutible que los estadounidenses aprecian tanto: que no importa cuál sea el color de nuestra piel o nuestro lugar de nacimiento, todos fuimos creados iguales por Dios”.