5 puntos que incluye la nueva propuesta de Trump

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El presidente Donald Trump quiere cumplir su promesa de campaña, construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, a toda costa y sin importar lo que cueste.

Tras 29 días de un cierre de gobierno histórico, el más largo en las ultimas tres décadas, Trump presentó este sábado una nueva propuesta a los Demócratas, en la que usa a los "Dreamers" y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en Inglés) como moneda de cambio.



1-Trump pide 5,700 millones de dólares para financiar el muro.

Un muro que inicialmente estaba pesado sería de concreto, pero en la actualidad podría ser de acero.



2.-800 millones para "asistencia humanitaria urgente".

Hizo referencia a las caravanas migrantes de centroamericanos que actualmente buscan llegar a suelo norteamericano, pero se encuentran a la espera de recibir asilo en la frontera entre México y EEUU.



3.-805 millones para seguridad portuaria y tecnología de detección de drogas.

Combatir la lucha contra el narcotráfico.



4.-Ofreció tres años de protección para los 700,000 "Dreamers", como se denomina a aquellos que ingresaron ilegalmente de niños a Estados Unidos.

Pidió que el salio para los niños centroamericanos se realice desde sus países de origen y no al llegar a la frontera.

Varios niños murieron en centros de detención, luego de ser detenidos en la frontera.



5.-Tres años de protección a 300, 000 inmigrantes cuyo estatuto de protección temporaria está expirando. Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en Inglés)

Ante la propuesta de Trump, la reacción de la congresista Nancy Pelosi no se hizo esperar y por medio de un comunicado señaló que la propuesta del magnate era "una compilación de varias iniciativas previamente rechazadas, cada una de las cuales es inaceptable y en total no representan un esfuerzo de buena fe para dar certidumbre a la vida de las personas".



"Es improbable que ninguna de estas propuestas por sí solas sean aprobadas por la Cámara (baja), y en conjunto no da ni para empezar a hablar", agregó.

Trump parece no estar dispuesto a ceder. Desde el cierre de gobierno, el 22 de diciembre de 2018, 800 mil trabajadores del gobierno federal se han visto afectados. Muchos de ellos a punto de perder propiedades.