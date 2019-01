Senador de EEUU considera al príncipe saudita responsable del asesinato de Khashoggi   

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -Un importante senador estadounidense consideró el sábado que el príncipe heredero saudita era responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y amenazó con nuevas sanciones.



El senador republicano Lindsey Graham, un influyente aliado del presidente estadounidense Donald Trump, dijo previamente que el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán fue cómplice del asesinato en octubre del colaborador del Washington Post Jamal Khashoggi.



"Llegué a la conclusión de que las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos no podrán avanzar hasta que no se haya lidiado con MBS", declaró Graham, utilizando las iniciales del príncipe heredero saudita.



Graham amenazó igualmente con nuevas sanciones contra los sospechosos de estar involucrados en el asesinato, durante una rueda de prensa en Ankara.



El caso empañó la reputación internacional de Riad. Países occidentales, incluido Estados Unidos, Francia y Canadá, impusieron sanciones a cerca de veinte ciudadanos sauditas.



"Empezaremos sancionando a aquellos involucrados en el asesinato de Khashoggi. Haremos un comunicado definitivo de que MBS estaba al corriente y es responsable de ello y vendremos con una serie de sanciones", dijo el senador de Carolina del Sur.



Turquía asegura que Khashoggi fue asesinado por un grupo de 15 sauditas que estrangularon al periodista cuando fue al consulado de su país en Estambul el 2 de octubre.



Tres meses después de este asesinato, aún no se han encontrado los restos de este periodista crítico con el reino saudita.



Riad negó todas las acusaciones sobre la implicación del príncipe heredero en este caso, que provocó tensiones con Washington.



A principios de enero comenzó el juicio contra 11 acusados en Arabia Saudita. El fiscal general pidió la pena de muerte para cinco de ellos.



Graham admitió que había sido "entusiasta" en su apoyo a Mohamed bin Salmán y aceptó que se había "equivocado".