"Si ves un muro, atraviésalo", el discurso de Trump hace 15 años que hoy le juega en contra

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Cuando aún ni siquiera pensaba en convertirse en presidente de Estados Unidos, en 2004, Donald Trump emitió un histórico discurso en la Universidad Wagner en Staten Island, New York, en el que animaba a los jóvenes a no rendirse y reconocía que los muros no detienen a las personas.



Hoy, 15 años después, esas palabras del magnate han sido recicladas por varios medios hispanos y se han vuelto virales justamente cuando le exige al Congreso el financiamiento de un muro de acero que divida la frontera sur con México. Su costo sería más de 5,700 millones de dólares.



"No se rindan. No permitan que suceda. Si hay un muro de hormigón frente a ustedes, atraviésenlo, supérenlo, pero vayan al otro lado de esa pared", decía en aquel entonces el ahora primer ciudadano estadounidense.



El vídeo en el que Trump aparece vestido con toga color verde, sobre el escenario y dirigiéndose a los recién graduados fue recopilado por el presentador y comediante Trevor Noah, quien lo compartió en su cuenta oficial de Twitter.



"Espero que cuando Donald Trump construya su muro, nadie le enseñe a México este vídeo que encontramos", escribía el presentador en su red social.



El clip ya superó los 11.9 millones de reproducciones en esta red social.

Oh man, once Trump gets his wall he better hope no one shows Mexico this old video we found. pic.twitter.com/FtzeGlmecz