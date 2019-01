Revelan que ejército mexicano colgó de los pies y desde un helicóptero a "El Chapo"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Fue una historia digna de Hollywood.



Un testigo en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán dijo el miércoles que el narcotraficante mexicano explicó durante una entrevista en 2012 para la película que quería hacer sobre su vida que fue arrestado por el ejército mexicano en el estado de Nayarit y torturado a través del uso de un helicóptero.



El exnarco colombiano Alex Cifuentes testificó que estuvo presente en una entrevista que un productor le hizo a “El Chapo” en la que Guzmán explicó que miembros del ejército le “machucaron” las manos con la culata de rifles de asalto y que después lo ataron con una cuerda por los pies y, colgado, lo subieron y bajaron desde un helicóptero.



Según Cifuentes, Guzmán explicó que no les dijo dónde se encontraba la droga por la que el ejército estaba preguntando. Al final le soltaron “por falta de evidencia”, dijo el testigo.



Cifuentes explicó esto en respuesta al interrogatorio de Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán. Lichtman interrogó desde el martes a Cifuentes sobre las declaraciones que éste dio a fiscales estadounidenses en el 2016 y 2017. En esas ocasiones explicó la historia de la tortura.



El exnarco colombiano dijo a las autoridades estadounidenses que “El Chapo” supuestamente mostró sus manos al productor de la película, llamado Javier Rey, para mostrarle cicatrices resultado de los golpes. Lichtman entonces le preguntó si él había visto las manos de Guzmán. Cifuentes respondió que no las miró.



“No hay cicatrices en sus manos”, le dijo entonces Lichtman para argumentar que Guzmán se inventó toda la historia.



Los abogados de Guzmán quieren demostrar que existe mucha leyenda sobre Guzmán y su vida, cuando en realidad, mucha de ella no es cierta y Guzmán no es tan poderoso como se le pinta. Lichtman, por ejemplo, destacó la precariedad de las cabañas o casas en las que vivió “El Chapo” en las montañas de la Sierra sinaloense con Cifuentes en 2008. El testigo confirmó que allí las sillas eran de plástico, que Guzmán dormía en una sencilla cama de madera y que varios bloques de madera eran su mesita de noche.



La propuesta de la película se la dio a Guzmán la primera esposa de Cifuentes, una tal Angie, quien le dijo que si Guzmán era tan famoso en los medios de comunicación debería hacer su propia película y beneficiarse económicamente de ella.



“Le encantó la idea”, testificó Cifuentes.



“El Chapo”, uno de los narcotraficantes más conocidos y exlíder del cartel de Sinaloa, se ha declarado inocente de supuestamente acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos. De ser encontrado culpable enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua. Guzmán enfrenta 11 cargos, que incluyen delito por tráfico de drogas, por tráfico de armas, por lavado de dinero y por participación en empresa criminal.



El miércoles el jurado también escuchó cómo Cifuentes dijo que su familia, dedicada al narcotráfico en Colombia, pagó “una mensualidad” al general Oscar Naranjo, exvicepresidente del país y exdirector de la Policía Nacional del país. El pago, que no se especificó, era supuestamente para proteger a la familia. Naranjo negó recibir ningún pago el miércoles y dijo que eso era “una gran mentira” durante una entrevista a una cadena de radio.