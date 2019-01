Un centenar de venezolanos repudian al "usurpador" Nicolás Maduro en Madrid  

MADRID, ESPAÑA.- Con pancartas de "dictador" y "usurpador", un centenar de venezolanos repudiaron este domingo en el centro de Madrid a Nicolás Maduro, quien asumió un nuevo mandato presidencial desconocido por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.



"¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad" y "Maduro dictador", coreaban los manifestantes en la Puerta del Sol, en pleno corazón de la capital española.



También gritaron "Guaidó presidente", en apoyo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que declaró a Maduro "usurpador" luego de que el mandatario socialista asumiera el jueves su nuevo periodo de seis años.



"Es una situación difícil, le pedimos al mundo ahora más que nunca que no nos dejen solos" frente a "las mafias que han asaltado el poder" en Caracas, afirmó a periodistas el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, instalado en Madrid desde que huyó de su arresto domiciliario a finales de 2017.



"El mundo sabe que Maduro no es legítimo porque no ha sido electo, las elecciones fueron espurias", señaló a la AFP Pedro Ontiveros, un venezolano de 74 años vestido con gorra y bufanda con los colores de la bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo.



En medio de la peor crisis económica de la historia reciente venezolano, Maduro fue reelegido en mayo en comicios boicoteados por los principales partidos opositores, que los denunciaron como un fraude, y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.