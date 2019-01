Estados Unidos pide la formación de un nuevo gobierno en Venezuela

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos dio este sábado un paso más en sus críticas hacia el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al pedir la formación de un nuevo gobierno.



"El pueblo de Venezuela se merece vivir libremente en una sociedad democrática gobernada por un Estado de derecho", indicó en un comunicado un portavoz de la diplomacia estadounidense, Robert Palladino.



"Es hora de iniciar una transición ordenada hacia un nuevo gobierno", añadió. "Apoyamos el llamamiento de la Asamblea Nacional (Parlamento) a todos los venezolanos para trabajar juntos, de forma pacífica, en la restauración de un gobierno constitucional y en la construcción de un futuro mejor".



Maduro, reelegido el 20 de mayo en unos comicios en los que no participó la oposición, comenzó el jueves un segundo mandato de seis años, cuya legitimidad no reconoce gran parte de la comunidad internacional ni la Asamblea Nacional.



Ésta última, la única institución controlada por la oposición en Venezuela, convocó el viernes una movilización el 23 de enero a favor de un "gobierno de transición".



El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, aseguró desde Abu Dabi, donde está de visita, que los acontecimientos en Venezuela eran "increíblemente importantes".



"El régimen de Maduro es ilegítimo", dijo a los periodistas que lo acompañan en su gira por Oriente Medio. "Estados Unidos sigue haciendo lo que hace desde hace dos años: trabajar con diligencia para restablecer una verdadera democracia en ese país".



El pasado jueves, el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton había asegurado que Estados Unidos no reconocería la legitimidad de Maduro. "Seguiremos aumentando la presión sobre este régimen corrupto, apoyando a la Asamblea Nacional democrática y llamando a la libertad y a la democracia en Venezuela", tuiteó.



Estados Unidos considera el Parlamento como "el único órgano legítimo del poder, debidamente elegido por el pueblo venezolano", indicó Bolton.



Durante una sesión extraordinaria sobre la situación en Venezuela, la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró "ilegítimo" el gobierno de Maduro y pidió nuevas elecciones presidenciales "con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo".