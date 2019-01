Estados Unidos aumentará la presión sobre el gobierno "ilegítimo" de Maduro en Venezuela

El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió a los venezolanos que no colaboren con Maduro, sino con la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Foto: AFP / EL HERALDO

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Los Estados Unidos se niegan a reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, quien asume este jueves un segundo periodo presidencial, y promete aumentar la presión sobre el mandatario venezolano, según el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.



"Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro. Seguiremos aumentando la presión sobre el régimen corrupto, apoyando a la democrática Asamblea Nacional (Parlamento) y pidiendo democracia y libertad en Venezuela", escribió Bolton en Twitter.



En tanto el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió a los venezolanos que no colaboren con Maduro, sino con la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pero marginada por la nueva Asamblea Constituyente creada por el gobierno.



"Instamos a quienes apoyan este régimen, desde los trabajadores que reciben diariamente los subsidios alimenticios hasta las fuerzas de seguridad de Venezuela que han jurado su apoyo a la Constitución, que dejen de permitir la represión y la corrupción, y que trabajen con la Asamblea Nacional y su líder Juan Guaidó, de acuerdo con su Constitución para un regreso pacífico a la democracia", dijo Pompeo en un comunicado.



"El pueblo venezolano y la comunidad internacional recordarán y juzgarán vuestras acciones. Es hora de convencer a la dictadura de Maduro de que ha llegado la hora de que la democracia regrese a Venezuela", agregó.



Maduro, que ganó el 20 de mayo unos comicios boicoteados por la oposición, comienza un nuevo mandato de seis años al frente del país.



La Unión Europea y los países del Grupo de Lima, que desde 2017 incluye a países de América Latina y Canadá, anunciaron también que no reconocerán el segundo mandato del presidente venezolano, mientras Washington ya anunció nuevas sanciones financieras contra personalidades y empresas en Venezuela.