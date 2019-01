Paraguay rompe relaciones con Venezuela tras juramentación de Nicolás Maduro

ASUNCIÓN, PARAGUAY.- Paraguay rompió este jueves relaciones diplomáticas con Venezuela en rechazo a la juramentación como presidente de Nicolás Maduro para el periodo 2019 - 2025, anunció el presidente Mario Abdo en una declaración oficial.



"He dispuesto el cierre de la embajada y el inmediato retiro del personal diplomático" que se encuentra en Caracas, dijo Abdo, al instar a otros países a expresarse "con hechos concretos a favor del pueblo venezolano".



En su discurso, Abdo hizo referencia a la declaración del Grupo de Lima suscrita la semana pasada por 13 países latinoamericanos, en la que instan a Maduro a no asumir la presidencia y a transferir de forma provisional el poder al parlamento hasta que "se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas".



El Grupo de Lima, así como Estados Unidos y la Unión Europea, desconocen la validez de los comicios en los cuales fue reelecto Maduro en mayo de 2018.



"Manifesté que no seríamos indiferentes al dolor de los venezolanos. El respaldo al pueblo de Venezuela debe ser real, es fundamental honrar lo que decimos con hechos concretos. Ese pueblo necesita nuestro apoyo sincero efectivo y claro", indicó Abdo.