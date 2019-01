Nueva York financiará el acceso a la salud de los migrantes indocumentados

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el martes que la ciudad subvencionará el acceso a la salud para todos los neoyorquinos que en la actualidad no tienen seguro médico, lo que equivale a aproximadamente 600.000 personas, incluyendo a los migrantes indocumentados.



La alcaldía va a lanzar un nuevo programa, llamado NYC Care, que estará dirigido a los inmigrantes indocumentados que no puedan pagar un seguro de salud.



NYC Care complementará a MetroPlus, que ya ofrece una cobertura de salud gratuita o de bajo costo para los beneficiarios de Medicaid (cobertura de salud para los más pobres), Medicare (para las personas de 65 años y más) y aquellos que están asegurados a través de la plataforma de Obamacare.



La puesta en marcha de NYC Care será gradual y comenzará en el verano boreal de 2019 en el distrito del Bronx.



Estará disponible en 2021 para los cinco grandes distritos de Nueva York y costará, por el momento, más de 100 millones de dólares por año, indicó la alcaldía el martes en un comunicado.



NYC Care proporcionará acceso a una red de atención que incluye médicos generales, especialistas, medicamentos, hospitalización y programas de tratamiento contra las adicciones.



"El acceso a la atención es un derecho, no un privilegio reservado para quienes pueden pagarlo", dijo Bill de Blasio, citado en el comunicado.



"A medida que el gobierno busca privar a millones de estadounidenses del acceso a la red de atención, Nueva York está tomando la iniciativa de garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a un sistema de atención médico integral y de calidad, cualquiera que sea su estatus legal o sus medios", agregó el alcalde.



En su discurso inaugural el lunes, el nuevo gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, anunció su intención de establecer un programa similar al que Nueva York anunció el martes.