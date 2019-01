Presidente Evo Morales asistirá a la asunción de su aliado venezolano Maduro  

El miércoles 9, Morales recibirá en Venezuela un título de 'honoris causa' de 'una asociación de universidades' que la cancillería no precisó. Foto AP

LA PAZ, BOLIVIA. -El presidente boliviano Evo Morales asistirá a la toma de posesión de su aliado Nicolás Maduro para un nuevo mandato como gobernante de Venezuela, informó este lunes en La Paz el canciller Diego Pary, en medio de una fuerte crítica de la comunidad internacional.



"El presidente Morales, acompañado por mi persona, viajaremos a la ciudad de Caracas el día 9 de enero", un día antes de la posesión, informó el jefe de la diplomacia boliviana, según un comunicado de prensa emitido por su oficina.



El jueves 10 de enero "se llevará a cabo el acto de juramento del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro Moro (2019-2025). Al evento fue invitado el presidente del Estado, Evo Morales Ayma", acotó el documento de prensa.



El miércoles 9, Morales recibirá en Venezuela un título de "honoris causa" de "una asociación de universidades" que la cancillería no precisó.



Morales cerró filas a favor de su aliado venezolano, después de que el Grupo de Lima -con excepción de México- instara el viernes pasado a Maduro a no asumir un nuevo mandato y a transferir el poder a la Asamblea Nacional, mientras Caracas respondió que el pedido era una incitación a un golpe de Estado.



Creado en 2017 -año de intensas protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en Venezuela-, el Grupo de Lima es integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.



El presidente boliviano saludó a México por no adherirse a la posición de esos países y calificó esta acción como "actos de golpismo diplomático encabezados por EEUU".



Bolivia ha mantenido un fuerte apoyo a Venezuela, desde que Morales llegó al poder en 2006 y estableció acuerdos políticos y económicos con el entonces mandatario Hugo Chávez, los cuales continuaron con Maduro en el gobierno.