¿Qué es y qué hace la Cicig en Guatemala?

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es un grupo considerado por varios como clave en el avance de diversas investigaciones sobre corrupción en el país centroamericano, las cuales han alcanzado a las más altas autoridades, incluido un expresidente que se encuentra en prisión.



Tras operar por más de una década, el gobierno de Guatemala anunció el lunes que decidió finalizar de forma inmediata el acuerdo por el que se creó y opera la CICIG tras considerar que se extralimitó en sus funciones.



A continuación una breve explicación de cómo se formó la CICIG, qué hace y cómo se llegó hasta el momento actual.



SURGIMIENTO DE LA CICIG

Guatemala y la Organización de Naciones Unidas firmaron el 12 de diciembre de 2006 un acuerdo relativo a la instalación en el país de una Comisión Internacional Contra la Impunidad. El grupo inició sus actividades en 2007. La presencia de la llamada CICIG debía ser ratificada por el gobierno cada dos años. El presidente Jimmy Morales, sin embargo, adelantó en 2018 que el trabajo de la comisión finalizaría en septiembre de 2019, pues ya no renovaría más su mandato tras varias tensiones con el grupo.



¿CUÁL ES EL MANDATO DE LA CICIG?

El acuerdo de operación establece como objetivos de la CICIG el apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal para identificar y desarticular cuerpos ilegales.



Como parte de eso, podía investigar fuentes irregulares de financiamiento y desarticular junto a la fiscalía organizaciones criminales que operan en el país con la ayuda de agentes del estado, además de recomendar a las autoridades políticas públicas. También tenía la posibilidad de realizar denuncias contra empleados públicos que en el ejercicio de su cargo cometieran delitos.



CASOS RELEVANTES EN GUATEMALA

Entre los principales casos que la comisión ha realizado junto a la fiscalía esta la investigación y detención del expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo en 2015 luego de que los investigadores lo señalaran de una millonaria defraudación aduanera y otros delitos de corrupción. Junto a Pérez Molina renunció la mayoría de su gabinete que también fueron procesados por diversos delitos. Pérez Molina está detenido esperando su juicio.



Por una investigación de la CICIG y de la fiscalía, la policía detuvo en enero del 2017 al hijo y hermano del actual presidente Jimmy Morales por haber presentado documentos y facturas falsas para la compra de canastas navideñas de una entidad pública, las cuales se pagaron, pero no se entregaron. Actualmente ambos están siendo juzgados en libertad.



La comisión también ha investigado a particulares, empresarios, políticos y jueces acusados de corrupción.



TENSIONES ENTRE EL GOBIERNO DE GUATEMALA Y LA CICIG

Tras haber acusado a sus familiares, la CICIG y la Fiscalía denunciaron en agosto de 2017 al mismo mandatario Morales por presuntamente haber ocultado información sobre el financiamiento del partido que lo llevó al poder en el 2015, entonces el Congreso a quién le corresponde conocer del retiro de su inmunidad lo protegió.



En 2018, la comisión y la fiscalía formularon nuevas acusaciones contra el presidente Morales, esta vez por financiamiento electoral ilícito que grandes empresarios del país realizaron a su campaña política que lo llevó a gobierno, sin que este lo hubiera reportado al ente electoral. Morales era entonces el representante legal y responsable del partido Fuerza de Convergencia Nacional FCN-Nación, el partido oficial.



El mandatario ha negado cualquier ilegalidad y ha acusado a la CICIG de extralimitarse en sus funciones.



LA POSICIÓN DE LA CICIG Y DE LA ONU

La CICIG ha rechazado las acusaciones del gobierno de Guatemala y ha recibido el respaldo del mismo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien el lunes consideró que la comisión he hecho una “importante contribución” al combate a la impunidad en ese país.