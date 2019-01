Gran jurado de investigación de colusión de Rusia con EEUU obtiene una extensión  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -La investigación sobre la colusión rusa del fiscal especial Robert Mueller continuará acechando a la Casa Blanca, luego que una jueza prorrogara la actuación de un gran jurado secreto.



Un funcionario de la Corte Federal del Distrito en Washington confirmó el viernes que la jueza principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Beryl Howell, había otorgado la extensión. El mandato original de 18 meses debía expirar el sábado.



Pero no hubo información sobre cuánto tiempo más el gran jurado podrá trabajar, en medio de especulaciones de que Mueller está llegando al final de su amplia investigación.



Se cree que el gran jurado está sopesando una serie de posibles cargos contra los miembros del equipo de campaña electoral de 2016 del presidente Donald Trump, algunos de los cuales ya han sido acusados.



La investigación de Mueller ha emitido acusaciones contra 33 personas, entre ellas tres altos exayudantes de Trump, que se han declarado culpables en siete casos, y una sentencia condenatoria en otro.



Normalmente un gran jurado es conformado para un máximo de 18 meses, y una extensión máxima de seis meses está permitida.



La oficina de Howell no precisó cuánto tiempo le dio a Mueller de extensión.



La investigación ha sido llevada a cabo en completo secreto, y dio lugar a especulaciones de que el propio presidente Trump podría ser un objetivo por una posible colusión entre su equipo y Rusia en la campaña electoral de 2016. Quizás también por obstrucción a la justicia.



La Casa Blanca ha confirmado que Trump ha respondido las preguntas por escrito de Mueller, aunque los detalles de las preguntas y respuestas no han sido revelados.