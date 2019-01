Corea del Sur afirma que embajador de Corea del Norte en Italia pidió asilo

SEÚL, COREA DEL SUR. - El diplomático norcoreano de más alto rango en Italia pidió asilo y ahora vive oculto, declararon diputados surcoreanos tras una reunión a puerta cerrada con los servicios de inteligencia surcoreanos.



Una fuente próxima al ministerio de Relaciones Exteriores italiano afirmó no se había recibido ninguna solicitud de asilo de parte del embajador interino norcoreano.



"La misión del embajador interino Jo Song Gil debía terminar a finales de noviembre pasado y huyó del complejo diplomático a comienzos de noviembre" con su esposa, declaró a la prensa Kim Min-ki, un miembro del parlamento surcoreano.



Según otro parlamentario, Lee Eun-jae, los servicios de inteligencia surcoreanos confirmaron que el diplomático pidió asilo, pero no saben donde se encuentra.



Los servicios de inteligencia surcoreanos y los diputados se reunieron después de que el diario surcoreano JoongAng Ilbo informara que Jo había pedido asilo con su familia en un país occidental, lo que constituiría una importante deserción para el régimen de Pyongyang.



"Solicitó asilo a principios del mes pasado", afirmó una fuente diplomática citada por el periódico.



Según esta misma fuente, el caso representa un rompecabezas para las autoridades italianas que, no obstante, "lo protegen en un lugar seguro".



"No estamos al corriente" de tal solicitud de asilo, afirmó una fuente próxima al ministerio de Relaciones Exteriores italiano a la AFP precisando que el ministerio sólo ha recibido una demanda de "sustitución" del diplomático por parte de las autoridades norcoreanas.



Si está confirmada, sería una deserción muy importante. El último diplomático norcoreano de alto rango en desertar fue Thae Yong Ho, quien abandonó su puesto de número dos de la embajada de Corea del Norte en Londres en 2016.



- "Pudrición humana" -

Jo, de 48 años, cubría el puesto de forma interina desde octubre de 2017, cuando Italia expulsó al entonces embajador Mun Jong Nam en protesta por el lanzamiento de misiles y por un ensayo nuclear llevados a cabo por Corea del Norte un mes antes, violando resoluciones de la ONU.



Italia es un lugar clave para la diplomacia norcoreana ya que se ocupa de las relaciones entre Pyongyang y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con base en Roma. Corea del Norte se enfrenta regularmente a una grave escasez de alimentos.



Jo es conocido por ser el "hijo o yerno de uno de los funcionarios de mayor rango del régimen de Pyongyang", dijo un experto no identificado al diario JoongAng.



A la mayoría de los diplomáticos norcoreanos que trabajan en otros países se les pide que dejen a familiares --a menudo los niños-- en Corea del Norte para evitar que deserten mientras trabajan en el extranjero.



Jo llegó a Roma en mayo de 2015 con su esposa e hijos, lo que sugiere que podría proceder de una familia privilegiada, señala el periódico JoongAng, que añade que la razón de su intento de deserción aún no estaba clara.



Cuando Thae desertó, justificó su decisión en parte por su deseo de ofrecer un futuro mejor a sus tres hijos, después de que se le hubiera ordenado regresar a Corea del Norte.



Pyongyang calificó al exdiplomático de "pudrición humana" y lo acusa de haber malversado una gran suma de dinero, violar a una menor y espiar en nombre de Seúl.



Las deserciones de diplomáticos son poco frecuentes ya que Corea del Norte tiene relativamente pocas embajadas. Los precedentes incluyen la deserción en 1997 del embajador de Corea del Norte en Egipto, o la deserción en 2015 de un diplomático destinado a África.



La dinastía Kim ha gobernado Corea del Norte con puño de hierro durante tres generaciones. El régimen está acusado de graves violaciones de los derechos humanos.