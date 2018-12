Mueren siete menores de edad en un incendio al este de Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Siete menores de edad murieron el viernes en un incendio en una casa ubicada en la poblada zona de Iztapalapa, en el este de Ciudad de México, informaron autoridades.



Según versiones de la prensa local, el incendio ocurrió durante la madrugada en una casa que estaba hecha de lámina y cartón. Al lugar acudieron bomberos para apagar el fuego y acordonar la zona.



Originalmente las autoridades informaron que habían muerto seis niños y un adulto, aunque más tarde aclararon que fueron en total siete los menores de edad los fallecidos.



La alcaldesa de la zona, Clara Brugada, dijo a la prensa que no se sabe "todavía cuál fue el origen del incendio" y que hace menos de un mes se registró otro siniestro similar por acumulación de gas.



Brugada agregó que se trataba de una vivienda precaria y que su gobierno iniciará campañas para que la gente no utilice el fuego como forma de calefacción en el interior de sus viviendas durante la temporada de frío.



"Ahorita vamos a investigar, pero nosotros tendremos que hacer una campaña sobre el uso de gas en esta época de frío", dijo.



Iztapalapa es la zona más poblada de la capital, con 1,8 millones de personas, y algunos de ellos viven en condiciones precarias.



Cada año durante la temporada invernal, las autoridades de Ciudad de México recomiendan a la población no usar pirotecnia, no sobrecargar los contactos eléctricos con decoraciones navideñas y evitar prender fuego al interior de los hogares.