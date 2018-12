Sismo de magnitud 5,5 sacude región central de Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- Un sismo de magnitud 5,5 sacudió el jueves al menos seis estados centrales y la capital de Venezuela, y cientos de personas evacuaron edificios y salieron a las calles.



El temblor tuvo su epicentro en el estado de Carabobo, a unos 5 kilómetros al noreste del poblado de San Diego, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a las 4:59 a.m. y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.



Se sintió con fuerza en Caracas y en los estados Aragua, Falcón, Lara, Vargas y Yaracuy.



No hubo reportes inmediatos de heridos o daños, informó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, en una entrevista difundida por la televisión estatal.



En la madrugada se registraron tres réplicas más leves, entre las 5:12 y 5:24, agregó Reverol.



En Caracas, Daniela Salazar, una oficinista que salió de un edificio con ropa de dormir, junto con su madre de 76 años, indicó que se despertó súbitamente al sentir que su cama se remecía.



"Salí corriendo a buscar a mi mamá, la encontré muy nerviosa frente al arbolito (de Navidad), que bailaba de un lado para otro", dijo Salazar frente a un edificio en el centro de Caracas. “Me tiembla todo el cuerpo, no sé si por el frío que está haciendo o por el susto que pasamos”.



El 21 de agosto hubo un temblor de magnitud de 7,3 con epicentro el estado oriental de Sucre _el más fuerte que se ha registrado en Venezuela desde 1900_ según el Servicio Geológico estadounidense.