Jefe de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán no ha recibido orden de retirada

KABUL, AFGANISTÁN.- El comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses estacionadas en Afganistán no ha recibido aún orden de retirar tropas, indica el lunes la OTAN cuatro días después que se filtrase a la prensa la intención del presidente Donald Trump de repatriar a 7,000 militares.



"No tengo órdenes, por tanto nada ha cambiado" declaró el general Scott Miller durante una reunión el domingo con el gobernador de la provincia de Nangarhar (este), según la cadena afgana Tolo News.



Estas palabras fueron confirmadas el lunes por la misión de la OTAN en Afganistán, cuyo comandante es el general Miller.



Cerca de 7,000 de los 14,000 soldados estadounidenses presentes en Afganistán deberían abandonar el país "en los próximos meses", indicó la semana pasada a la AFP un responsable estadounidense que pidió el anonimato.



Este anuncio se produjo después de meses de esfuerzos para reactivar las negociaciones de paz con los talibanes, lo que sorprendió a los diplomáticos en Kabul. La Casa Blanca no ha confirmado nada oficialmente.



Los militares estadounidenses constituyen la mayor parte de la misión de la OTAN en Afganistán.