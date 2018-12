Crucero rescata a dos pescadores costarricenses en el Caribe

Los hombres fueron rescatados el viernes por la noche entre la isla Gran Caymán y Jamaica por el buque Empress of the Seas. Foto cortesía @JamesVanFleet

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. -Un crucero rescató a dos pescadores costarricenses que llevaban unas tres semanas a la deriva en el Caribe.



Los hombres fueron rescatados el viernes por la noche entre la isla Gran Caymán y Jamaica por el buque Empress of the Seas, tuiteó el domingo James Van Fleet, meteorólogo en jefe de la empresa Royal Caribbean.



El navío no tenía programado estar allí, pero tomó una ruta alterna debido a que en la preestablecida había mal clima, agregó Fleet.



Los pescadores partieron de Puerto Limón, en Costa Rica, y habían estado a la deriva desde el 1 de diciembre, señaló el funcionario. Dijeron que se quedaron dormidos mientras sus redes se remojaban y cuando intentaron regresar se les acabó la gasolina. Ambos recibieron atención médica a bordo.