Subsecretario reemplazará a Mattis interinamente, según anunció Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El subsecretario de Defensa Patrick Shanahan pasará a liderar ese departamento interinamente tras la renuncia de Jim Mattis, anunció el domingo el presidente Donald Trump.



En su tuit, Trump agregó que Mattis estará en el cargo hasta el 1 de enero.



El anuncio surge apenas tres días después de que Mattis renunció en protesta por la repentina decisión de Trump de retirar a todos los efectivos que Estados Unidos tiene en Siria.



Mattis inicialmente había dicho que se quedaría hasta fines de febrero para asegurar una transición sin incidentes.



Pero fuentes oficiales dijeron que las repercusiones de la decisión -- incluyendo las críticas que le llovieron a Trump desde el Congreso, incluso de republicanos -- molestaron a Trump y probablemente llevaron a que Mattis decidiera irse antes.



El teniente coronel Joseph Buccino, portavoz de Shanahan, dijo que el ex ejecutivo de Boeing aceptará el cargo de secretario interino.



"El subsecretario de defensa seguirá sirviendo al gobierno como lo disponga el presidente, y el Departamento de Defensa seguirá protegiendo a la nación”, dijo Buccino el domingo.



Si bien la renuncia de Mattis se produjo después del anuncio del retiro de tropas de Siria, fuentes allegadas revelaron que la renuncia fue resultado de una acumulación de desacuerdos.



En una impactante carta de renuncia, Mattis dejó en claro que no coincide con un presidente que ha expresado desprecio hacia la OTAN y dudas sobre la conveniencia de tener una presencia militar en Asia.



Temprano el domingo, el jefe de despacho de la Casa Blanca Mick Mulvaney, admitió que “desde hace algún tiempo” era obvio que Trump y Mattis “no compartían ciertas filosofías, ciertos puntos de vista sobre política internacional”.



Entrevistado por el programa “This Week” del canal ABC, Mulvaney dijo que el presidente y su secretario de defensa “simplemente no lograban coincidir" en el tema de Siria.



Añadió que Trump desde la campaña presidencial había dicho que “quería salirse de Siria” y que "tiene derecho a tener un secretario de defensa que esté comprometido con ese mismo fin”.



Es inusual en Estados Unidos que haya un secretario de defensa interino. Históricamente cuando un secretario de defensa renuncia se queda en el cargo hasta que su sucesor es confirmado. Es lo que pasó cuando Chuck Hagel renunció en noviembre del 2014: se quedó en el cargo hasta que Ash Carter lo reemplazó el febrero siguiente.