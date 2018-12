Gobierno de Estados Unidos quedará bloqueado luego que la Cámara no acordó el presupuesto

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos cerró la sesión de este viernes sin un acuerdo presupuestario lo que paralizará al gobierno desde la medianoche mientras el presidente Donald Trump sigue batallando por obtener fondos para un muro en la frontera con México.



Ante la falta de acuerdo algunas agencias del gobierno federal deberán cerrar y dejar a sus empleados técnicamente sin trabajo, paralizando parte de la administración.



Para evitar el temido "shutdown" era necesario que las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo, pero pese a los esfuerzos de último minuto no lograron un acuerdo sobre el muro, una de las principales promesas de campaña de Trump.



Durante el día, Trump defendió los méritos de levantar un muro en la frontera con México, cuyo costo estimado es de unos 5,000 millones de dólares.



Trump advirtió que estaba listo para una parálisis presupuestaria "muy larga", mientras persigue el objetivo de obtener fondos para el muro que ha sido el hilo conductor de su política migratoria.



"Los demócratas están tratando de minimizar el concepto del muro, dicen que está pasado de moda, pero el hecho es que nada más funcionará, y ha sido así durante miles de años. Es como la rueda, no hay nada mejor", tuiteó el presidente a primera hora de la mañana.



"Conozco la tecnología mejor que nadie", agregó el exmagnate de bienes raíces.



El jueves, Trump había advertido que no iba a promulgar un proyecto de acuerdo a corto plazo que permitía extender el financiamiento del gobierno hasta el 8 de febrero, si éste no incluía suficientes fondos para el control de las fronteras.



Trump anunció que aplazará sus vacaciones en Mar-a-Lago, en Florida, para las seguir las negociaciones.



"Anulé mi viaje en el Air Force One a Florida mientras esperamos a ver si los demócratas nos ayudan a proteger la frontera sur de Estados Unidos", dijo en Twitter una hora antes de que la Cámara levantara la sesión.