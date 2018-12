México duplicará salario mínimo en frontera con EEUU para reducir emigración

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El gobierno de México anunció el lunes aumentos al salario mínimo que alcanzarán el 100% en los municipios que bordean la frontera con Estados Unidos, argumentando que un impulso a la economía de esta zona inhibirá la emigración ilegal a territorio estadounidense.



"Para 2019, se fijará el salario mínimo general en 102.68 pesos (unos 5 dólares); y en 176.72 pesos (8.7 dólares) en la zona libre de la frontera norte", dijo en conferencia de prensa Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.



Actualmente, el salario mínimo general en México es de 88.36 pesos (4,3 dólares) por jornada.



"Se trata a nivel nacional de un aumento del 16,21%, mientras que en los municipios que conforman la zona fronteriza, el salario mínimo vigente en 2018 se duplicará", explicó Alcalde.



El proyecto de presupuesto para 2019 que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el sábado al Congreso contempla "un paquete de estímulos para los municipios de la frontera norte".

VEA: Deportaciones de hondureños aumentan 51.2% en este 2018



"¿Por qué lo de la frontera como un trato especial? Porque es la última cortina de desarrollo para retener a nuestros compatriotas en el territorio (...) Vamos a crear estas cortinas de desarrollo para que la gente no tenga necesidad de emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria" por faltas de oportunidades económicas, explicó el presidente izquierdista.



Según él, el fuerte aumento de los salarios en la frontera no generará un pico de inflación, pues existe "el compromiso de reducir el IVA en la franja fronteriza del 16% al 8% y el compromiso de reducir el impuesto sobre la renta al 20%".



Cada año, miles de personas -en su mayoría mexicanos y centroamericanos- cruzan ilegalmente la frontera de México hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor.



Al tomar las riendas de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump desató la peor crisis diplomática con México al calificar a los inmigrantes de criminales y amenazar con que México pagará por un nuevo muro fronterizo.



"Hemos estado haciendo gestiones con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo un plan de inversiones y enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio, ya hay avances en este sentido", aseguró López Obrador sin dar más detalles.



En tanto, los legisladores estadounidenses corren esta semana para evitar el cierre parcial del gobierno federal en un pulso entre los demócratas y Trump, que quiere a toda costa 5,000 millones de dólares para construir el muro fronterizo.