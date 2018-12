Facebook bloquea la cuenta del hijo de Benjamin Netanyahu

JERUSALÉN, ISRAEL.- El hijo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el domingo en Twitter que Facebook había bloqueado su cuenta durante 24 horas a causa de las publicaciones islamófobas que había hecho en reacción a atentados contra israelíes.



"¿Sabéis dónde no se producen atentados? En Islandia y Japón donde por casualidad no hay musulmanes", escribió el jueves en su cuenta Yair Netanyahu que suele estar implicado en polémicas en las redes sociales.



Unas horas más tarde aseguró además que solo había dos soluciones para alcanzar la paz en Palestina e Israel: "Que todos los judíos se vayan o que se marchen todos los musulmanes". "Prefiero la segunda opción", añadió.



Dos soldados israelíes y un bebé nacido de forma prematura fallecieron la semana pasada a causa de ataques de palestinos en Cisjordania.



Después de que Facebook borrara estas publicaciones, el hijo de Netanyahu escribió otro mensaje en que denunció que esta red social estadounidense "dejaba miles de comentarios en los que se pide la destrucción del estado de Israel y la muerte de miles de judíos".



Tras esta publicación, Facebook, al que calificó de "dictadura del pensamiento", bloqueó su cuenta durante 24 horas.



Yair Netanyahu, de 27 años, es uno de los blancos preferidos de los detractores del primer ministro israelí, al que le reprochan que los contribuyentes paguen el guardaespaldas, el chófer y el elevado nivel de vida de su hijo a pesar de que no ocupa ningún cargo oficial.