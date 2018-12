Confirman al menos 40 muertos de un asesino serial de Estados Unidos

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS. - Investigadores estadounidenses han confirmado hasta ahora que un vagabundo de 78 años, que podría ser el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos, es responsable de más de 40 homicidios, dijeron las autoridades el jueves.



Samuel Little ha confesado 90 asesinatos cometidos entre 1970 y 2005 y sus principales víctimas fueron drogadictos y prostitutas en todo el país, según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).



El fiscal Bobby Bland, del condado de Texas en que Little está detenido, dijo el jueves que al menos seis confesiones más fueron confirmadas, lo que eleva a más de 40 la cantidad de asesinatos verificados.



"Está hablando de cosas, casos que sucedieron hasta hace 50 años, y está dando detalles sobre todos estos asesinatos diferentes, y ninguna de las declaraciones que ha hecho ha resultado ser falsa", dijo Bland a la AFP.



La oficina de Bland también dijo que Little se había declarado culpable del asesinato en 1994 de Denise Christie Brothers, en Odessa (oeste del Texas), el caso que inicialmente lo llevó a su traslado a ese estado y lo incitó a confesar.



El FBI ha estado trabajando con agencias federales, estatales y locales para hacer coincidir las confesiones de Little con los asesinatos no resueltos en todo el país.



Little admitió el asesinato de Brothers en Texas después de que Bland aceptara renunciar a aplicar la pena de muerte en ese caso, una concesión hecha "para ganar su confianza", señaló el fiscal a la AFP.