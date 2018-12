Theresa May anuncia que prevé dejar el cargo antes de las legislativas de 2022 (diputado)

La primera ministra británica, Theresa May. Foto AFP

LONDRES, INGLATERRA.- La primera ministra británica Theresa May anunció el miércoles ante diputados de su Partido Conservador que prevé abandonar su cargo antes de las próximas elecciones legislativas de 2022, indicó el parlamentario Alec Shelbrooke.



"Ha dicho que no tenía intención de liderar (la campaña) para las elecciones de 2022", declaró este diputado conservador a la prensa. La dirigente realizó esa declaración ante el denominado Comité 1922, responsable de la organización interna de los conservadores, antes de la votación de una moción de censura.

Voto de censura

El voto de censura organizado el miércoles por diputados conservadores rebeldes contra la primera ministra Theresa May amenaza con hacerla caer a poco menos de tres meses de la fecha prevista para el Brexit. ¿Qué podría suceder entonces con la salida británica de la Unión Europea?



May pierde el voto:

Se elige un nuevo líder. Si la primera ministra cae, empieza la carrera por su sucesión.



Los candidatos deben ser diputados conservadores y contar con el apoyo de al menos dos colegas.



En sucesivas votaciones secretas, los diputados 'tories' van eliminado al aspirante menos popular hasta que quedan dos finalistas.



Estos dos nombres se someten al conjunto de miembros del Partido Conservador, al término de una campaña por todo el país que puede durar varias semanas.



Pero el proceso también puede ser rápido: May ganó en julio de 2016 sin necesidad de votación tras la retirada de su rival, Andrea Leadsom.