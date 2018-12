Rusia critica reacción "poco diplomática" de EEUU sobre bombarderos enviados a Venezuela

MOSCÚ, RUSIA.- Rusia criticó el martes la reacción "poco diplomática" de Estados Unidos por el envío de dos bombarderos rusos para ejercicios militares en Venezuela.



Dos bombarderos Tu-160, un avión de transporte An-124 y un avión de pasajeros Il-62 aterrizaron el lunes en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, para lo que el gobierno de Venezuela calificó de ejercicios destinados a la defensa del país sudamericano.



El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, condenó en Twitter las maniobras afirmando que se trata de "dos gobiernos corruptos derrochando fondos públicos y reprimiendo la libertad mientras su pueblo sufre".



En alusión a estas declaraciones, el portavoz del Kremlin dijo a los periodistas que "esto es por supuesto muy poco diplomático para un secretario de Estado" y consideró que este tuit era "inaceptable".



Preguntado por la acusación de malgastar fondos, Dimitri Peskov dijo que "nosotros no estamos de acuerdo con esto", y añadió que "no era muy apropiado para un país hacer este tipo de comentarios cuando la mitad de su presupuesto de defensa podría alimentar toda África".



La portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, se burló por su parte de la "histeria" de Estados Unidos que desataron sus aviones.



"Solo dos aviones y el departamento de Estado se vuelve histérico. Colegas, no tendrían que estresarse tanto", escribió en Facebook.



Más tarde, el ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que "una falta tan evidente a las reglas de la etiqueta diplomática no puede ser considerada como un incidente banal". "Lo que el jefe de la diplomacia estadounidense dijo es inaceptable, y eso sin mencionar que no es para nada profesional", agregó.



La diplomacia rusa invitó a Estados Unidos a "contar el dinero en sus propias cajas" en vez de criticar las decisiones de Moscú, en referencia a la forma como Estados Unidos gastó su "presupuesto militar colosal" en las guerras de Afganistán, Irak y Libia.

Un centenar de pilotos y demás personal ruso llegaron a Venezuela a bordo de los aviones.



El ministro venezolano de Defensa, general Vladimir Padrino López, aseguró el lunes que los ejercicios buscan garantizar la defensa de su país frente a amenazas externas.



"Debemos decir al pueblo de Venezuela y al mundo entero que así como estamos cooperando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario", dijo el ministro junto al alto mando militar.



Dos de los aviones ya habían estado en Venezuela en 2013, recordó en el acto de bienvenida el general Serguéi Ivanovich Kobulash, comandante de aeronaves de larga distancia de las fuerzas aeroespaciales de Rusia.



Rusia envió estos aviones cinco días después de un encuentro en Moscú entre los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin, durante el cual el mandatario ruso prometió apoyar a su homólogo venezolano.