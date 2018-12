Hallan muerto a empleado de Google en la sede en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Un ingeniero de software que trabajaba para Google fue encontrado muerto en la sede de la compañía en la ciudad de Nueva York, informaron las autoridades el sábado.



Scott Krulcik, de 22 años, fue hallado inconsciente en el sexto piso de las oficinas de la compañía en Chelsea alrededor de las 9:00 de la noche del viernes. Fue declarado muerto por paramédicos del Servicio Médico de Emergencias.



La policía indicó que el cuerpo no presentaba señales de violencia y no hay motivos para sospechar que la muerte de Krulcik haya sido provocada por otros. La oficina del médico forense de la ciudad determinará la causa de muerte.



El perfil de Krulcik en Linkedin señala que empezó a laborar en Google en Agosto después de haber realizado funciones como pasante en verano de 2017.



El joven egresó de la Universidad Carnegie Mellon en la primavera de este año con un título en Ciencias de la Computación.



Representantes de Google no han respondido de momento a los mensajes de correo electrónicos enviados en busca de comentarios sobre el caso.