La campaña de Trump recibió una oferta de cooperación política desde Moscú en 2015

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -La campaña presidencial de Donald Trump recibió una oferta de cooperación "política" de Moscú en noviembre de 2015, según las revelaciones realizadas este viernes por la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que el presidente estadounidense no cesa de desacreditar.



Mueller, que investiga la trama rusa en la campaña presidencial en Estados Unidos, envió un documento al tribunal de Nueva York que juzga al exabogado de Trump, Michael Cohen, que a finales de noviembre reconoció que mintió al Congreso sobre sus contactos con Rusia durante la campaña.



Un ciudadano ruso que no fue identificado propuso a Cohen una reunión con el líder ruso, Vladimir Putin, indicó Mueller.



"Cohen recibió información de un contacto y habló con un ciudadano ruso que afirmó ser una 'persona de confianza' de la Federación Rusa que ofreció a la campaña 'sinergia política' y 'sinergia a un nivel de gobierno'", indicó el fiscal.



Esta "persona le dijo a Cohen que una reunión así iba a tener un impacto 'fenomenal' no 'solamente políticamente sino una dimensión empresarial también'", agregó el funcionario.



Sin embargo, Cohen no siguió adelante con el encuentro.



Según los documentos judiciales, Cohen entregó a las autoridades información "relevante" y "sustantiva".



Tanto Trump como la Casa Blanca le bajaron el perfil a estas nuevas revelaciones.



"Esto dispensa totalmente al presidente. ¡Gracias!", dijo Trump, en tanto que su portavoz, Sarah Sanders afirmó que estos nuevos documentos no decían "nada importante" que no se supiera ya.



El fiscal de la corte de Nueva York Robert Khuzami acusó este viernes al abogado de 52 años de haber actuado motivado por la "codicia" y de utilizar de forma reiterada su poder su influencia con fines "ilícitos".



Cohen se declaró culpable en agosto por los cargos de violaciones a las leyes de financiamiento de campaña por los pagos efectuados en nombre de Trump a amantes del entonces candidato republicano, incluyendo a la estrella del porno, Stormy Daniels.



Khuzami pidió que Cohen cumpla con una pena de prisión "sustancial" de entre 51 y 63 meses, de entre cuatro y cinco años, por fraude bancario y violaciones a la ley de financiamiento de campañas.



- Nuevo fiscal general -

Trump lanzó este viernes una virulenta ráfaga de ataques contra la investigación por la trama rusa a pocas horas de que publicaran estos detalles sobre los avances del proceso, en una jornada en la que también propuso como fiscal general a William Barr.



Desde temprano Trump denunció en Twitter, "los numerosos conflictos de intereses" que supuestamente tiene el fiscal especial Mueller, quien investiga las acusaciones de colusión entre el equipo de campaña del empresario y Rusia en las elecciones de 2016.



Después de su salva de Twitter, Trump anunció la nominación de William Barr como fiscal general para reemplazar a Jeff Sessions en el Departamento de Justicia, y también confirmó a la experiodista de la cadena FOX News, Heather Nauert, como su embajadora ante la ONU, en reemplazo de Nikki Haley.



Sessions, que había apoyado a Trump desde la campaña, sentenció su futuro en el cargo de fiscal general cuando decidió recusarse de la investigación sobre la trama rusa y el presidente estadounidense anunció su salida a principios de mes, una decisión que abrió interrogantes sobre la investigación en curso.



La elección de Barr, un jurista que repite en el cargo que había ejercido durante la presidencia de George H.W. Bush en la década de 1990, fue bastante bien recibido en Washington, pero todavía debe ser confirmado por el Senado, por lo que teniendo en cuenta el calendario legislativo, es poco probable que entre en funciones antes del próximo año.



"Él era mi opción desde el día uno, respetado por los republicanos y por los demócratas", dijo Trump.



En momentos en que Washington hervía de rumores sobre su nominación, el senador republicano Richard Burr dijo el jueves que "él sería una buena opción" para el puesto de Sessions, cuyo cargo ocupaba de forma interina Matthew Whitaker.



En su cuenta de Twitter, el presidente denunció una "caza de brujas".



"Ya hay 87 páginas redactadas pero obviamente no podemos terminar hasta que veamos el informe final sobre esta caza de brujas", afirmó el presidente estadounidense.

