Obispos instan a reactivar el diálogo para "reconstruir" Nicaragua  

MANAGUA, NICARAGUA. -Los obispos de Nicaragua instaron este domingo al gobierno de Daniel Ortega y a la oposición a reactivar el diálogo para buscar una salida a la grave crisis que enfrenta el país desde las protestas de abril, cuya represión dejó al menos 325 muertos.



"El diálogo como salida pacífica sigue siendo necesario" para "reconstruir" el país, señaló la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en un mensaje publicado con motivo del adviento.



La principal alianza opositora, Unidad Nacional Azul y Blanco, y el gremio empresarial también consideraron la última semana urgente retomar el diálogo.



"Todos hemos sido afectados por esta crisis social", es momento de "asumir la responsabilidad que nos compete", dijeron los obispos, que fungen desde mayo como mediadores de la negociación de una salida a la crisis.



Las conversaciones se estancaron en junio por la ola de violencia y muertos en las protestas y la renuencia del gobierno a aceptar la demanda de la oposición de adelantar los comicios de 2021 a 2019, según la oposición.



Las protestas se iniciaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social, que luego se convirtió en una demanda de salida de Ortega.



En su pronunciamiento los religiosos llamaron de manera implícita a los partidarios del mandatario a no "quedarse con los brazos cruzados ante el dolor de quienes, aunque siendo adversarios, no dejan de ser hermanos", en alusión a los manifestantes que están presos por protestar.



"La nueva Nicaragua necesita de líderes no violentos", subrayó la iglesia.



El martes, Washington impuso sanciones económicas a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, y al asesor de seguridad nacional del presidente, Néstor Moncada, por violaciones a los derechos humanos y corrupción.



Al mismo tiempo el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que limitará el acceso de Managua a préstamos internacionales.