Donald Trump asistirá al funeral de George H.W. Bush, según la Casa Blanca

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump asistirá al funeral de Estado del expresidente George H.W. Bush, que falleció el viernes a los 94 años, informó este sábado la Casa Blanca.



"Un funeral de Estado se está preparando con todos los honores. El presidente declarará el miércoles 5 de diciembre con día de duelo nacional. Él y la primera dama [Melania Trump] asistirán al funeral en la Catedral Nacional de Washington DC", dijo una vocera de Trump en Buenos Aires, donde el mandatario asiste a la cumbre de líderes del G20.



Bush fue el cuadragésimo primer presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993. Falleció en su casa de Houston, Texas (sur).

Un libro publicado el año pasado señaló que Bush, padre del expresidente George W. Bush (2001-2009), votó por Hillary Clinton en la elección de 2016 y calificó a Donald Trump "fanfarrón" guiado por "cierto ego".



Las revelaciones aparecen en el libro del historiador Mark Updegrove "The Last Republicans" ("Los últimos republicanos").



"No conozco mucho sobre él. Pero sé que es un fanfarrón. Y no me gusta demasiado que sea [nuestro] líder", añadió en mayo antes de las elecciones de noviembre de 2016 que llevaron a Trump al poder.



George W. Bush votó en blanco y declaró: "Este tipo no sabe lo que significa ser presidente".



El título del libro se inspiró en los dichos de George W. Bush cuando dijo que él fue "el último presidente Republicano", no solo porque Clinton era vista como favorita para ganar los comicios, sino porque Trump representaba un quiebre en la tradición conservadora.



Trump no fue invitado al funeral de otro influyente crítico republicano, el héroe de la guerra de Vietnam, dos veces aspirante a la Presidencia y senador John McCain que murió en agosto.