Levantan alerta de tsunami tras un potente sismo en Alaska  

ALASKA, ESTADOS UNIDOS. -Autoridades estadounidenses levantaron una alerta por tsunami emitida después de que un gran terremoto de magnitud 7.0 sacudiera el viernes por la mañana el sur de Alaska, cuyos temblores se sintieron en la capital, Anchorage.



"No se ha observado ningún tsunami [...] no hay peligro para la costa oeste de Estados Unidos, la Columbia británica y Canadá", informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense.



Las imágenes difundidas en las redes sociales y en los canales de televisión mostraban las secuelas del sismo, como carreteras y edificios agrietados, aunque por el momento no se han reportado víctimas ni daños importantes.



Según los datos publicados por la agencia estadounidense de geología (USGS), el terremoto ocurrió la mañana de este viernes a 13 km de Anchorage y a 41 km de profundidad, y fue seguido por réplicas durante varios minutos.



"El sismo fue lo suficientemente fuerte como para tirar objetos de las estanterías y hacer temblar hogares en toda la región", señaló el Anchorage Daily News, el principal periódico de Alaska.



En varias imágenes colgadas en Twitter se pueden ver estanterías vacías, y lámparas y árboles sacudidos por el temblor de la tierra, mientras que numerosos vecinos se quedaron sin luz.



La Universidad de Alaska en Anchorage (UAA) cerró su campus y pidió a todos sus empleados "no esenciales" que regresasen a casa. El tráfico aéreo en el aeropuerto de Anchorage ha sido suspendido temporalmente para evaluar los daños.