Trump evita a Putin en el G-20, pero sin escapar de la polémica con Rusia

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró evadir a su par ruso Vladimir Putin este viernes en la cumbre del G-20 en Buenos Aires, aunque sin poder escapar todavía de la polémica por la supuesta injerencia de Rusia en su campaña presidencial de 2016.



Se esperaba que Trump tuviese un encuentro cara a cara con Putin, seguido por una reunión ampliada de sus delegaciones. Pero a último minuto, justo antes de viajar el jueves, canceló esa cita.



Trump afirmó que debido a la crisis entre Rusia y Ucrania decidió que "sería mejor para todas las partes involucradas cancelar" el encuentro.



El mandatario se refirió así a la tensión generada por la captura el pasado domingo en el mar de Azov de tres buques militares ucranianos por parte de Rusia.



Pero con la cumbre ya instalada, resultó imposible evitar a Putin. Los 20 jefes de Estado y de gobierno tuvieron juntos un almuerzo y otras actividades. Sin embargo, en el momento de posar para la foto de familia, Trump tuvo el cuidado de pasar de largo ante el presidente ruso.



Interrogado posteriormente sobre si intercambiaría algunas palabras con Putin, se limitó a responder: "No especialmente. No sé".



- Bajo investigación -

Una investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre si la campaña electoral de Trump en 2016 coludió con los intentos rusos de perjudicar a su rival Hillary Clinton, y si Trump ha intentado obstruir ilegalmente el caso parece estar llegando a su apogeo.



Michael Cohen, exabogado personal de Trump, se declaró culpable el jueves ante una corte de Nueva York de mentir al Congreso en un testimonio escrito en el que sugería que un proyecto inmobiliario con Moscú había sido archivado en enero de 2016, antes del comienzo de las elecciones primarias.



Trump reaccionó irritado en Twitter. "Apenas evalué la opción de construir un edificio en algún lugar de Rusia". "Puse cero dinero, cero garantías y no hice el proyecto. ¡Caza de brujas!", escribió ya en Buenos Aires.



"Contra todo pronóstico, decidí postularme a la presidencia y seguir con mi muy legal y muy buen negocio, algo de lo que hablé durante la campaña", agregó, desatando las especulaciones de que es ese el tema por el cual desea evadir un encuentro con Putin.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, respondió diciendo que el asunto "probablemente socave nuestra relación con Rusia", pero insistió en que son únicamente las tensiones con Ucrania el motivo de la anulación de la cita con Putin.



Contrariamente a su testimonio original, Cohen aseguró que el proyecto inmobiliario fue discutido varias veces después de enero de 2016, y que los intentos de obtener la aprobación del gobierno ruso siguieron hasta junio de ese año.



Cohen incluso evaluó viajar a Rusia en relación con el proyecto y en mayo de 2016 se le ofreció la posibilidad de conocer al presidente ruso o al primer ministro. Semanas más tarde, en julio, Trump logró la postulación como candidato republicano a la presidencia.