Migrante guatemalteca pide 60 millones de dólares por muerte de su bebé

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS. -La madre de una bebé que murió semanas después de ser liberada del centro de detención familiar más grande del país presentó el martes una reclamación por la muerte de su niña y pidió una compensación de 60 millones al gobierno federal.



Los abogados de Yazmín Juárez presentaron la reclamación contra varias agencias federales. La bebé de un año de Juárez, Mariee, murió en mayo.



La nena se enfermó de las vías respiratorias en el Centro Residencial Familiar de South Texas en Dilley, Texas, donde estuvo detenida junto con su madre.



Juárez argumenta que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas las dejó en libertad pese a que Mariee estaba enferma.



La menor murió seis semanas después en Filadelfia.



El bufete de abogados Arnold & Porter, con sede en Washington, dijo que demandará al gobierno federal si es que no llegan a un acuerdo sobre la reclamación.



Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que la agencia no comenta sobre disputas pendientes. Otras agencias no contestaron de inmediato a mensajes que se les envió en busca de comentarios.