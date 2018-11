España apoyará Brexit tras recibir apoyo sobre Gibraltar

BRUSELAS, BÉLGICA.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el sábado que España apoyará el acuerdo de Brexit después de que Gran Bretaña y la Unión Europea acordaran darle voz y voto sobre el futuro del disputado territorio británico de Gibraltar, que se encuentra en el extremo sur de la nación mediterránea.



Con el anuncio, la Unión Europea eliminó el último obstáculo importante para sellar un acuerdo sobre el Brexit, en vísperas de una cumbre de la UE en Bruselas.



Hablando en Madrid, Sánchez aseguró que el Reino Unido y la UE acordaron incluir un texto en el acuerdo de divorcio de Brexit en el cual se consigna que España podría tratar directamente con Londres sobre el tema de Gibraltar.



Sánchez añadió que ello le permitirá a Madrid tener negociaciones directas con el Reino Unido sobre Gibraltar. El tema se había convertido en un escollo en las conversaciones del Brexit.



"Una vez que la retirada del Reino Unido se produzca de la UE, la relación de Gibraltar con la UE, la relación política, jurídica y hasta incluso geográfica pasarán por España", dijo Sánchez en una declaración sin preguntas ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa, reportó la agencia Europa Press.



Sánchez había dicho el viernes que no apoyaría el acuerdo de divorcio que se supone que los líderes del Reino Unido y la Unión Europea votarán durante la cumbre del domingo en Bruselas, diciendo que el proyecto de acuerdo no incluía un lenguaje claro con respecto a Gibraltar.



Las objeciones de España al acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas por el estatus de Gibraltar _ un pequeño territorio en el extremo sur de la Península Ibérica cedido a Gran Bretaña en 1713 pero sobre el que Madrid reclama su soberanía _ es la única disputa abierta antes de la cumbre europea del domingo.



La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, inició el sábado un fin de semana clave para el Brexit viajando a la sede de la Unión Europea en Bruselas, donde más tarde se reunirá con líderes comunitarios. May se reunirá con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el del Consejo Europeo, Donald Tusk, el sábado por la noche.



La mandataria espera abandonar Bruselas el domingo con un acuerdo en firme sobre los términos del Brexit, que se hará oficial el próximo 29 de marzo, además de un completo documento de negociación sobre cómo deben ser las relaciones entre las dos partes una vez cierren un acuerdo comercial.