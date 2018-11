Grupo derechista le pagó casi 1 millón de dólares a Whitaker

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -Antes de llegar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el secretario en funciones Matthew Whitaker recibió casi un millón de dólares de un grupo derechista sin fines de lucro que no revela sus donantes, de acuerdo con nuevos documentos de declaración financiera.



Los documentos muestran que Whitaker recibió ingresos de 904,000 dólares de parte de la Fundación para Responsabilidad y Confianza Pública (FACT) desde el 2016 hasta casi el final del 2017. Recibió además 15,000 dólares como comentarista de asuntos legales para la CNN, de acuerdo con los documentos dados a conocer el martes por el Departamento de Justicia.



FACT se presenta como una organización no partidista de monitoreo del gobierno y promotora de ética y transparencia. El grupo, exento de impuestos, se supone que sirva el interés público sin respaldar ni oponerse a candidatos específicos. Sin embargo, sus retos y su portal se han centrado mayormente, aunque no exclusivamente, en demócratas y su partido.



Whitaker usó su papel como presidente y director ejecutivo de FACT en el 2016 como plataforma para cuestionar a la nominada presidencial demócrata Hillary Clinton.



Varios medios de prensa, incluyendo The Associated Press, y grupos externos habían solicitado los documentos luego que el presidente Donald Trump destituyó al secretario de Justicia Jeff Sessions y elevó al cargo a Whitaker el 7 de noviembre.



Los documentos muestran que Whitaker comenzó a revisar sus revelaciones públicas el día que fue nombrado secretario de justicia interino. Revisó los formularios cuatro veces más, el martes.



En un formulario completado por Whitaker cuando llegó al Departamento de Justicia en septiembre del 2017, él reportó haber recibido 1,875 dólares en honorarios por servicios legales a una compañía llamada World Patent Marketing. Whitaker se ha visto bajo examen por sus lazos con la compañía, que está acusada de engañar a los consumidores y es investigada por el FBI.



El nombramiento de Whitaker ha sido criticado por los demócratas, que han cuestionado su constitucionalidad y temen que él interfiera con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia.