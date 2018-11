Venezuela rechaza declaraciones de presidente de Colombia  

CARACAS, VENEZUELA. -El gobierno de Nicolás Maduro desestimó el martes las declaraciones de su homólogo colombiano Iván Duque sobre Venezuela y destacó que las críticas responden a su baja popularidad.



"Venezuela manifiesta su firme rechazo ante las expresiones desesperadas del Presidente de la República de Colombia contra las instituciones democráticas y la voluntad popular de los venezolanos", dijo la cancillería venezolana en un comunicado en referencia a la reelección de Maduro para un nuevo mandato de seis años.



La declaración del gobierno venezolano se produjo después que el diario colombiano El Tiempo divulgara el fin de semana pasado una entrevista en la que Duque expresó que su gobierno no reconocerá a Maduro como presidente cuando asuma el nuevo mandato el 10 de enero.



"Cuando entre el nuevo periodo del dictador (Maduro) con esa apariencia de formalidad, no vamos a hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas", dijo Duque, resaltando, empero, que se mantendrán las relaciones consulares y de negocios.



Duque indicó que coincide con su predecesor, el presidente Juan Manuel Santos, quien no reconoció los últimos resultados electorales en Venezuela.



Maduro ganó un segundo mandato el 20 de mayo en un proceso electoral que muchos de sus críticos consideraron signado por una serie de irregularidades. Los principales partidos opositores del país boicotearon esos comicios argumentando que serían fraudulentos.



Estados Unidos, la Unión Europea y varios vecinos de Venezuela en Latinoamérica, entre ellos Colombia, tacharon la elección de Maduro de ilegítima.



La cancillería venezolana en el escrito manifestó que las "agresiones" de Duque "obedecen a la dramática baja de popularidad de su gestión reflejada en la publicación de recientes encuestas que evidencian el malestar del hermano pueblo colombiano ante los grises resultados de sus primeros cien días de gobierno".



Las relaciones entre ambos países han sido tensas durante años.