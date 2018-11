Convicto confiesa haber asesinado a 90 personas en Estados Unidos

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS. -El estadounidense Samuel Little, de 78 años de edad, confesó este lunes que habría participado en al menos 90 asesinatos en varios estados, en Texas, Estados Unidos.



De acuerdo con la información de la corte, los asesinatos ocurrieron en varios estados del país, entre 1979 y 2005. Hasta el momento las autoridades han confirmado solo 30 crímenes.



Little fue condenado en una corte de Los Ángeles en 2014 por la muerte de tres mujeres. Los fiscales del caso sospecharon desde el comienzo que se trataba de un asesino serial, por lo que alertaron a las autoridades de otros estados.



En julio pasado fue extraditado a Texas por la muerte de una joven y durante los interrogatorios decidió dar detalles de otros asesinatos que cometió en Texas, Florida, Georgia, Kentuky, Tennesse, Misisipi, Louisiana, Illinois, Ohio, California, Indiana, Arizona, New México y South Carolina.



"Por ahora no nos ha dado información falsa", dijo el fiscal Bobby Bland. Autoridades de otros estados comenzaron a viajar a Texas para poder interrogarlo.

Según el fiscal, se trataría de uno de los mayores asesinos seriales de la historia en Estados Unidos.

