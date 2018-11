Resultado electoral en Florida es incierto en medio de demandas y apelaciones

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. - A más de una semana de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el estado de Florida tenía hasta este jueves para entregar el recuento de los votos en varias de sus principales carreras, pero sus oficinas electorales están empantanadas entre demandas y apelaciones.



Debido a que los márgenes con los que algunos candidatos obtuvieron la victoria el 6 de noviembre son menores al 0,5%, Florida inició el sábado el recuento de los votos en la carrera por la gobernación, por un escaño en el Senado federal y por otro puesto local.



En particular, están en discusión la victoria del republicano Ron DeSantis sobre el demócrata Andrew Gillum para la gobernación, y del actual gobernador republicano Rick Scott sobre el senador demócrata Bill Nelson por una banca en el Senado.



En el último giro de este marasmo electoral lleno de suspenso, un juez falló este jueves por la mañana a favor de Nelson y del partido Demócrata, que objetaban que unos 4.000 votos habían sido rechazados porque las firmas de los electores mostraban inconsistencias.



Los demócratas apuestan a que esos votos pueden ayudarlos a revertir el primer conteo, donde Rick Scott tuvo una ventaja de 0,15% para quedarse con el escaño en el Senado.



Gane quien gane, los republicanos mantendrán su mayoría en el Senado, pero si el escaño sigue en manos de los demócratas, su ventaja se verá disminuida.



El juez Mark Walker ordenó a los circuitos electorales que permitan a los votantes corregir las boletas que fueron rechazadas debido a la disparidad de firmas antes del sábado a las 17:00 locales 10:00 PM.



"El asunto en este caso es definir si la ley de Florida que permite que los oficiales electorales rechacen los votos por correo y las boletas provisionales debido a la disparidad en las firmas, y sin un standard (...), supera el filtro de la constitucionalidad. La respuesta es simple: no", dijo el juez.



Rick Scott anunció de inmediato que apelará la decisión.



"Todo el mundo sabe cómo terminará esto", dijo su portavoz, Chris Hartline. "Cuando el recuento se haya completado esta tarde, Nelson tendrá que decidir si quiere preservar su legado e irse con dignidad [del Senado], o si quiere ser recordado por siempre como un tipo que fue utilizado por agrupaciones con intereses liberales".



¿Boletas perdidas o falsas?

El presidente Donald Trump ha metido la cuchara en la disputa de Florida, denunciando fraude electoral y exigiendo a los candidatos demócratas que acepten la derrota, algo Nelson no hizo y Gillum se retractó de haberse precipitado a hacerlo la noche de las elecciones.



Trump tuiteó el lunes que "la elección de Florida debe cerrarse a favor de Rick Scott y Ron DeSantis puesto que grandes cantidades de boletas electorales aparecieron de la nada y muchas boletas se perdieron o son falsas".



No está claro hasta qué punto el caso judicial por las firmas afectará el plazo de este jueves para entregar el recuento de una elección cuya participación fue histórica con 8 millones de votos en Florida.



El condado de Palm Beach, que tiende a inclinar la balanza hacia el lado demócrata, anunció que es improbable que termine su recuento para cuando venza el plazo a las 15H00 locales (20H00 GMT), en cuyo caso volverá a entregar los resultados que había contabilizado previamente.



Si el margen sigue siendo muy estrecho (menor a 0,25%), el secretario de Estado de Florida puede ordenar un tercer conteo, pero esta vez manual, que deberá ser entregado antes del 18 de noviembre.



Hace casi 20 años, el llamado "estado del Sol" había sido noticia por ser escenario de un episodio similar, que marcó la elección presidencial estadounidense en el 2000.



Florida ocupó entonces los titulares de la prensa mundial porque solo unos pocos votos separaron al republicano George W. Bush del demócrata Al Gore.



Después de un conteo manual y de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, el republicano derrotó al demócrata en Florida por 537 votos y ganó las presidenciales.