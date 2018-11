Publican lista de desaparecidos en incendio de California

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Las autoridades que evalúan los daños del incendio más mortal de California han dado a conocer los nombres de unas 100 personas que siguen desaparecidas, incluidas personas de más de 90 años, y se podría desconocer el paradero de docenas más.



Mientras se publicaron los nombres el martes por la tarde, otros rescatistas se unieron a la búsqueda y el número total de muertos a nivel estatal subió a 51, de los cuales 48 fueron en el norte de California y tres en el sur.



“Queremos abarcar el mayor territorio lo más rápido que podamos”, dijo el jefe de la policía del condado de Butte, Kory Honea. “Es una tarea muy difícil”.



La vocera del departamento de policía, Megan McMann, reconoció que la lista estaba incompleta. Agregó que los detectives están preocupados de que puedan saturarse de llamadas de familiares si se da a conocer toda la lista.



“No podemos publicarlos todos a la vez”, dijo McMann. “Así que publicamos los nombres en fases”. La lista será actualizada, agregó.



Las autoridades no han actualizado el número total de personas desaparecidas desde el domingo, cuando se desconocía el paradero de 228.



En tanto, los familiares y amigos de los desaparecidos comenzaron a desesperarse cada vez más. Un tablón de anuncios en un albergue estaba lleno de fotografías de los desparecidos y de peticiones de cualquier tipo de información.



"Espero que estén bien", se lee en una nota escrita a mano en el tablón, que estaba repleto de hojas de cuaderno amarillas y blancas. Otra tenía la fotografía de un hombre desaparecido: “Si lo ven, por favor pídanle que llame”.



Algunos de los desaparecidos no están en la lista, comentó Sol Bechtold quien busca a su madre de 75 años, Joanne Caddy, cuya casa se incendió junto con el resto de su barrio en Magalia, justo al norte de Paradise, el pueblo de 27.000 habitantes consumido por las llamas la semana pasada.



Bechtold dijo que habló al departamento de policía la mañana del miércoles y confirmaron que hay un caso abierto sobre Caddy. Sin embargo, Caddy, una viuda que vive sola y no conducía, no estaba en la lista.



“La lista que publicaron no incluye muchos nombres”, señaló Bechtold. Los miembros de la comunidad han compilado su propia lista.



Greg Gibson era uno de los que se acercó a revisar los mensajes en el tablón del albergue el martes con la esperanza de encontrar información sobre sus vecinos. Han sido reportados como desaparecidos, pero no sabía si intentaron escapar o dudaron unos minutos más que él para marcharse de Paradise, donde unas 7,700 viviendas quedaron destrozadas.



La tragedia de Paradise batió el récord de decesos en un solo incendio en el estado, que hasta ahora correspondía al de Griffith Park, en Los Ángeles, en 1933. El pasado otoño, una serie de fuegos en el condado vinícola del norte del estado dejaron más de 44 muertos y destrozaron más de 5.000 viviendas.