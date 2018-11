¿Por qué Melania Trump quiere fuera a asesora de su esposo?

Al parecer Melania Trump y Mira Ricardel no tienen una relación muy cercana. Foto AFP

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -La oficina de la primera dama de Estados Unidos ha sorprendido al mundo debido a la inesperada exigencia de Melania Trump, esposa del presidente Donald Trump.



Melania está exigiendo que sea despedida la asistente del Consejo de Seguridad Nacional, Mira Ricardel, segunda del consejero Richard Bolton.



"Es la opinión de la Oficina de la primera dama que ella (Ricardel) no merece más el honor de trabajar en esta Casa Blanca", dijo a través de un comunicado la portavoz de Melania, Stephanie Grisham.



La intervención de la primera dama se produce luego de que Ricardel, supuestamente, amenazara con reducir recursos del Consejo de Seguridad Nacional a la gira que Melania Trump hizo por África si ella no era incluida en el grupo que viajaría, según The Wall Street Journal.



De acuerdo a varios medios estadounidenses, Ricardel ha tenido choques con varios integrantes del equipo presidencial, sobretodo con Jim Mattis, secretario de Defensa.



Ricardel trabaja con Bolton desde abril. La funcionaria tiene una carrera como subsecretaria de comercio y trabajó en los departamento de Estado y de Defensa.

