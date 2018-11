España quiere recuperar el talento de los migrantes que partieron con la crisis

MADRID, ESPAÑA.- El gobierno socialista español está elaborando un plan para facilitar el retorno de los muchos trabajadores cualificados que emigraron a causa de la crisis económica de 2008-2013, según expuso este miércoles.



Según datos del gobierno, la población de españoles registrados en el extranjero ha aumentado en más de 940.000 desde 2009, debido principalmente a las partidas motivadas por la crisis económica.



Los emigrantes fueron en su mayoría jóvenes cualificados -ingenieros, científicos, médicos-, todo un "éxodo de talento", que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere ayudar a regresar, según expuso a la prensa en Madrid la secretaria de Estado para las Migraciones, Consuelo Rumí.



El plan, que debe estar listo para comienzos de 2019, no tiene un objetivo cifrado de regresos, ya que en última instancia "es una decisión muy personal" de cada migrante, puntualizó la secretaria.



Rumí señaló que la clave será facilitar el contacto por vía digital entre esos migrantes y las empresas españolas necesitadas de mano de obra cualificada.



La funcionaria incidió en que "fundamentalmente los perfiles demandados por las empresas" españolas "tienen que ver con tecnología e investigación".



Rumí señaló que no se prevé entregar dinero público en mano a aquellos migrantes deseosos de regresar, con la salvedad de algunos proyectos, "por ejemplo de investigación, que sean muy importantes y que supongan un valor añadido" para el país.



El gobierno reconoce que hay "resistencias" por parte de muchos de esos migrantes, y es que a menudo no encuentran en España las buenas condiciones laborales de que disfrutan en el extranjero.



España sigue siendo de hecho el país de la Eurozona con la segunda mayor tasa de desempleo (14,5% en septiembre), y el país del bloque con el mayor porcentaje de contratos temporales (26,9%), dos fenómenos que empujan los sueldos a la baja.



La secretaría de Estado subrayó que el foco está pues en facilitar información a aquellos que quieran regresar, y para ello están previstos este mes sendos encuentros con españoles en el extranjero, uno el 16 de noviembre en Berlín y otro el día 30 en Londres.



Reino Unido y Alemania fueron precisamente los mayores países de acogida de emigrantes españoles, con un aumento de las altas consulares del 121% y el 98% respectivamente entre 2009 y 2017 según datos oficiales.



De los casi dos millones y medio de españoles registrados en el extranjero, un millón y medio se encontraban en el continente americano, donde el gobierno también tiene previstos contactos con los emigrados.